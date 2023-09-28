Израильская авиакомпания El Al увеличивает количество рейсов в США

Авиаперевозчик, рассчитывая на повышение спроса, будет выполнять перелеты в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Флориду и Бостон.

Крупнейшая израильская авиакомпания El Al сообщила, что со следующего года повысит частоту рейсов в Соединенные Штаты Америки, в общей сложности выполняя по 49 перелетов в неделю.

Об этом сообщает издание "Детали".

Авиаперевозчик рассчитывает на то, что после предоставления безвиза гражданам Израиля со стороны США, спрос на путешествия в страну увеличится. В связи с этим, El Al, начиная с июня следующего года, будет каждую неделю выполнять по 6 прямых перелетов во Флориду, по 6 - в Лос-Анджелес, по 3 - в Бостон и около 33 еженедельных рейсов в Нью-Йорк (JFK и Ньюарк).

Кроме этого, израильская компания подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с американской Delta, которое обеспечит нашей авиакомпании возможность предложить свои пассажирам широкий спектр дальнейших направлений внутри США.

"Курсор" писал ранее, что безвизовый режим с США вступит в силу 30 ноября. Журналисты рассказали о важных нюансах, которые следует знать израильтянам.

Еще мы писали, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к нации вступление страны в связи со вступлением нашей страны в безвизовую программу США.

Напомним, что израильская компания El Al пополнила свой авиапарк еще одним комфортабельным самолетом. Речь идет о Boeing 787 Dreamliner, который совершил первый перелет из завода, расположенного в Сиэтле (США), в Израиль.

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