Нетаниягу выступил с важным заявлением к израильтянам после введения безвиза с США

Теперь наши граждане смогут без преград посещать территорию Соединенных Штатов.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к нации вступление страны в связи со вступлением нашей страны в безвизовую программу США.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

В своем обращении глава правительства назвал этот день одним из важнейших моментов в истории Израиля, к которому наше государство шло на протяжении длительного времени.

"Мы многие годы трудились над реализацией давней мечты многих наших граждан, и вот наконец-то это стало реальностью. Теперь мы в числе всего сорока с лишним стран, которым предоставлено право на безвизовый доступ в Соединенные Штаты", - сказал премьер.

Также Нетаниягу выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в достижение этого знакового момента, включая президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и бывшего посла США в Израиле, Тома Найдса.

Напомним, 27 сентября США официально присоединили Израиль к безвизу. Теперь наша страна стала 41-м государством в этой программе. По словам руководителя посольства США в Израиле Стефани Халлетт, пройдет определенное время, прежде чем можно будет воспользоваться ESTA. По этой причине израильтянам придется продолжать выдачу виз.

Также мы сообщали, какие нюансы нужно знать израильтянам после отмены виз с США. Подробности о том, как теперь наши соотечественники будут ездить в Амерку - читайте в нашей статье.