Израильская больница начала использовать преимущества 5G

В случае успеха пилотный проект будет распространен на другие медицинские учреждения.

В Израиле одним из самых приоритетных направлений является цифровая медицина. Недавно правительство выбрало больницу, где начали использовать преимущества сети 5G, чтобы повысить качество обслуживания.

Об этом сообщает сайт i24news.tv.

Это медицинское учреждение «Пория», расположенное в Тверии на севере страны, которое является ведущим медицинским центром для большого региона от Нижней Галилеи до Голанских высот.

Директор по информационной безопасности больниц в минздраве Дани Зохар отметил, что сеть 5G предлагает возможности, которые позволят врачам в любой точке мира диагностировать и осматривать своих пациентов с помощью камер и других датчиков.

Отмечается, что в случае успеха пилотный проект будет распространен на другие медицинские учреждения Израиля. Сеть 5G обеспечивает гораздо большие возможности для больниц в случае кризиса, поскольку в ней используются радиоволны, а не физические кабели.

Установка 5G в больницах позволит еще больше повысить качество дистанционного обслуживания.

«Курсор» писал ранее, что американское издание Newsweek составило рейтинг с самыми инновационными больницами мира, куда включили израильскую больницу «Шиба».

Еще мы писали, что израильская биомедицинская компания IceCure Medical разработала аппарат Prosense, который замораживает пораженные злокачественными клетками ткани и разрушает их.