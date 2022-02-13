Израильская больница планирует присоединиться к глобальным испытаниям вакцины Pfizer Omicron — отчет

Медицинский центр Шиба, как сообщается, готов принять участие в исследовании — в эксперименте будут принимать участие лица, старше 60 лет, которым еще не сделали вторую бустерную прививку. В основном это будут сотрудники больницы и члены их семей.

Израильская больница планирует принять участие в глобальном испытании вакцины Pfizer и BioNTech, специально предназначенной для штамма вируса COVID-19 Омикрон. При этом, первые прививки будут сделаны уже в конце текущего месяца.

Отмечается, что в течение последних нескольких недель между фармацевтическими компаниями и чиновниками Минздрава Израиля проводились переговоры. Испытания будут проводиться в медицинском центре Шиба в Тель-ха-Шомер.

Известно, что больница уже начала поиск добровольцев для участия в испытании с определенным набором требований к тем, кто может участвовать.

Большинство добровольцев должны быть людьми старше 60 лет, которым еще не сделали четвертую (вторую бустерную) прививку существующей вакцины Pfizer, которую Израиль использует для своей национальной программы вакцинации.

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