Израильская инновация помогает украинским детям с ПТСР

Детский травматологический центр в Украине опирается на опыт Израиля, которыя хорошо знает, что такое война и террор.

В Украине идет война, развязанная россией*, и начинается сезон холодов и перебоев с электричеством из-за ракетных ударов россиян. Однако центр, основанный украинцем израильского происхождения, проводит развивающую и психологическую терапию для детей Украины.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Когда мы увидели, как сильно страдают дети, мы решили принять меры», — сказал Давид Ройтман, который живет то в Израиле, то в родной Одессе, и почти три года назад основал центр Kinder Velt. Ройтману, всемирно известному художнику и мультимиллионеру, чья роскошная компания Judaica принесла ему репутацию «еврейского Louis Vuitton», знакомы тревога и травма от войны.

Родившийся в советской Одессе и брошенный обоими родителями в возрасте 6 месяцев, он вырос сиротой. Ройтман оказался в Израиле подростком, где поступил на службу в ЦАХАЛ. Во время своей военной службы он участвовал в операции «Оборонительный щит». После Ройтман страдал посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), но в конце концов нашел свое исцеление с помощью искусства.

«Мир в целом отмечает количество жертв здесь, в Украине, но мы сосредоточены на будущем и понимаем, что, если мы не примем меры, мы останемся с поколением эмоционально травмированных взрослые», — сказал он.

Когда россия вторглась в Украину, многие украинцы с детьми были вынуждены бежать из страны. Центр Ройтмана, предлагающий терапию, включая логопедию, трудотерапию и эмоциональное консультирование, закрылся. Однако Ройтман вновь открыл свой центр и в настоящее время оказывает помощь сотням детей.

«Мы переориентировали терапевтические центры Kinder Velt, которые до войны были в основном центрами арт-терапии, в травматологические центры. Каждый ребенок, который приходит в наш Центр, получает бесплатную терапию. Они учатся справляться со своей болью, страхами и чувствами, лучше и крепче спят по ночам. Это меняет жизнь многих, многих детей», — рассказал Ройтман.

Центр в Украине опирается на опыт Израиля. За прошедшие годы десятки тысяч ракет обрушились на израильские города и поселки, и огромное количество детей и взрослых, мирных жителей, солдат и ветеранов получили серьезные психологические травмы. Осознавая ужасные долгосрочные последствия войны и ракетных обстрелов для своего гражданского населения и, в частности, для своих детей, Израиль создал многочисленные центры психотравм по всей стране для оказания психологической помощи жертвам ракетных и террористических атак.

Дафна Максимова, израильский детский психолог, работающая с украинскими детьми, рассказала об инновационной терапии центра под названием «Hibuki».

«Hibuki использует плюшевого щенка с длинными конечностями и грустным выражением лица, который творит чудеса с тысячами детей. Впервые мы использовали этот инструмент в Израиле еще в 2006 году во время Второй ливанской войны после того, как группа израильских терапевтов во главе с доктором Х. Шай Чен-Галь увидела в чучеле животного эффективное, быстрое и дешевое средство лечения травм для большого количества людей», — сказала она.

«В Израиле Hibuki был массовым проектом, который взлетел и стал общенациональным успехом. Когда в Украине впервые разразилась война, я сразу поняла, что существуют культурные различия, и что сама война была другой, поэтому проект требовал значительных доработок. Мы вносили в проект различные изменения, начиная с возраста. Первоначальная израильская программа была предназначена для лечения детей в возрасте от 4 до 8 лет, но мы увеличили объем терапии для лечения подростков. Интересно, что самому первому украинскому пациенту было 15 лет, что доказало нам, насколько эффективным может быть Hibuki и для подростков», — сказала Максимова.

«Щенок, которого мы называем Hibuki , действует как инструмент терапии. Мы спрашиваем ребенка, почему Hibuki выглядит таким грустным, что неизбежно заставляет его отвечать что-то вроде «Потому что ракета упала на его конуру» или «Потому что у него нет друзей». Многие исследования доказали, что Hibuki творит чудеса с детьми, страдающими посттравматическим стрессовым расстройством», — добавила она.

Ранее Курсор писал, что посольство Украины опубликовало трогательное фото с девочкой, пострадавшей от войны. В дипведомстве напомнили о том, что российская жестокость делает с гражданами Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!