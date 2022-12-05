Посольство Украины опубликовало трогательное фото с девочкой, пострадавшей от войны

В дипведомстве напомнили о том, что российская жестокость делает с гражданами Украины.

Посольство Украины в Израиле поделилось фотографией маленькой украинки, чтобы показать, к чему приводит агрессия *россии.

Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

«Когда маленькой киевлянке приходится ехать на заправку, чтобы зарядить свой ингалятор, потому что российская армия спровоцировала аварию электросетей почти во всем городе, начинаешь понимать, что российская жестокость делает с гражданами Украины», ‒ сказано в сообщении.

Отметим, что 5 декабря, в понедельник, россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Вследствие этого многие украинские населенные пункты лишились электроэнергии и водоснабжения, потому что ракеты оккупантов повредили объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. Подробнее об этом читайте здесь.

В это же время из ракет упала в фруктовом саду Молдовы. Место падения изолировали патрули полиции и пограничной службы. Фото с ракетой смотрите здесь.

Массированный обстрел уже прокомментировал посол США в Украине Бриджит Бринк. Она сообщила, что Вашингтон передаст Украине средства противовоздушной обороны против усиленных атак российской федерации.

«Курсор» сообщал, что путин обратился к Израилю с необычной просьбой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!