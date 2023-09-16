Израильская IT-компания получила награду за "самый многообещающий стартап"

Это достижение является значительным для сферы IT в нашей стране.

Израильская компания Faddom получила престижную награду "Самый многообещающий стартап" на крупнейшей в мире IT-конференции в Лас-Вегасе, которая собрала 30 000 участников.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

Faddom занимается разработкой информационных и облачных технологий, программное обеспечение которых позволяет создавать визуальную карту всех серверов и приложений.

Конференция, которая проходит ежегодно в США, представляет перед тысячами людей лучшие стартапы в сфере IT. Около 300 крупнейших компаний мира ежегодно принимают участие, демонстрируя свои возможности и достижения. В этом году Faddom была удостоена премии "Многообещающий стартап".

Судьи отметили, что Faddom обладает уникальной способностью моделирования сценариев, что позволяет выявлять уязвимости и быть лучше подготовленными в случае возникновения инцидентов.

Мне большая честь получить эту награду на крупнейшей в мире IT-конференции. Мы будем продолжать расти и продвигать израильские технологии на мировой арене", - сказал соучредитель и директор по доходам компании Faddom Авив Хукер.

Офисы компании Faddom находятся в Рамат-Гане, а основные рынки ее деятельности - США и Европа. Однако большинство клиентов компании находятся в Израиле, среди которых Bank of Israel, Shufersal, Menora, Университет Райхмана и больничная касса "Клалит". Кроме того, Faddom предоставляет свои услуги Ratp Dev UK, которая управляет железнодорожным и автобусным сообщением в Англии.

Также "Курсор" писал, что крупная IT-компания в Израиле решила оставить сотрудников без подарков на Рош ха-Шана.