Израильская компания будет поставлять средства для защиты военных вертолетов

Контракт стоимостью 200 млн долларов будет реализован в течение четырех лет.

Израильская компания Elbit Systems, которая занимается разработкой и модернизацией различных видов вооружения, заключила новый крупный контракт.

Об этом сообщает Globes.

Производитель поставит в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского региона средства радиоэлектронной борьбы и бортовых лазерных технологий для защиты военных вертолетов. Сумма контракта составляет 200 миллионов долларов, реализовать поставки обязуются в течение четырех лет.

В соответствии с условиями контракта, Elbit Systems поставит комплекты самозащиты с инфракрасными пассивными бортовыми системами предупреждения (PAWS IR) и мини-системами прямого инфракрасного противодействия (DIRCM).

Задача этих комплексов состоит в том, чтобы повысить живучесть и эффективность военных вертолетов на аренах, которым угрожают переносные зенитные ракеты с тепловым наведением. Поставляемые комплекты защиты будут установлены как на ударные, так и на многоцелевые воздушные судна.

Президент и главный исполнительный директор Elbit Systems Бецалель Махлис отметил, что на такие средства защиты увеличивается спрос во всем мире, потому что военные вертолеты и самолеты сталкиваются с угрозой зенитных ракет.

«Курсор» писал ранее, что Elbit Systems выиграла контракт на поставку БПЛА Hermes 900 неизвестному заказчику. Сумма сделки составляет 72 миллиона долларов.

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