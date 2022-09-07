Израильская компания из-за бактерии отзывает молочный продукт

Компания молочных продуктов «Аштиви» проинформировала клиентов о том, что отзывает один из своих продуктов по причине обнаружения в нем бактерии кишечной палочки.

Об этом сообщает издание «Детали».

Речь идет про овечьей сыр в вакуумной упаковке массой 1 кг, срок годности которого истекает в текущем месяце. Компания начала отзывать продукт с полок магазинов. Результаты микробиологического анализа товара были сделаны представителями службы контроля качество продуктов Северного округа при минздраве.

Израильтян, которые приобрели данный товар, просят его не употреблять, а вернуть в точки продажи. По всем вопросам просит покупателей обращаться в офисы компании по телефону: 050-5729023.

«Курсор» писал ранее, что сегодня, 7 сентября, крупнейшая израильская торговая сеть Shufersal предупредила про отзыв партии «желтой порезанной замороженной фасоли», потому что в одной из упаковок продукта покупатель нашел насекомое.

Еще мы писали, что компания «Санфрост», принадлежащая «Тнуве» — крупнейшему производителю продуктов, отзывает партию замороженной стручковой фасоли из продажи. В компании отметили, что в одном из пакетов был найден «инородный предмет», но какой именно не уточняется.

Напомним, что компания Strauss отозвала все продукты с завода, где была обнаружена сальмонелла.