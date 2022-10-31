Израильская компания поставит Финляндии передовые системы связи

Израильский оборонный концерн выиграл конкурс на 25 миллионов долларов.

Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems оснастит армию Финляндии передовыми системами связи.

Об этом сообщает Israeldefence.

Компания выиграла контракт на 25 миллионов долларов на поставку оборудования. Elbit Systems в течение двух лет будет поставлять министерству обороны Финляндии передовые шифрованные системы для улучшения тактического контроля и управления огнем.

Израильский оборонный концерн обязался обеспечить совместимость своих систем с аналоговым радиооборудованием, которое в настоящее время используется финской армией.

Решения Elbit Systems для военной радиосвязи уже были выбраны несколькими европейскими странами и странами НАТО, включая Швецию, Германию, Швейцарию, Нидерланды, Канаду и Испанию.

«Курсор» писал ранее, что израильский производитель оружия Elbit Systems подписал две международные сделки на сумму более 150 миллионов долларов.

Еще мы писали, что Elbit Systems приняла участие в конкурсе на создание основного боевого танка для индийской армии. Компания хочет предложить свою модель танка со 120-мм пушкой.

Напомним, что израильская компания Elbit Systems выиграла на 120 миллионов долларов по поставкам БПЛА в Таиланд.