Израильская компания поставит британской армии микро-БПЛА

Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems заключила контракт с Великобританией и поставит ей до середины текущего года беспилотные летальные аппараты Magni-X.
Об этом сообщает Defense News.
Стоимость контракта не уточняется, но он является частью британских усилий по более широкому включению дронов в армейский проект Human Machine Teaming.
Отмечается, что микро-БПЛА Magni-X будет нести различную полезную нагрузку, в том числе электронно-оптические и инфракрасные карданные камеры, предоставляя пользователям широкие возможности дальней разведки.
«Курсор» писал ранее, что компания Elbit Systems заключила контракт с Королевским флотом Таиланда на сумму 120 миллионов долларов. Беспилотные авиационные системы (UAS) Hermes 900 поставят в течение трех лет.
Напомним, израильский производитель оружия Elbit заключил международные сделки на сумму 130 миллионов долларов на поставку артиллерийских боеприпасов неназванной стране в Азиатско-Тихоокеанском регионе.