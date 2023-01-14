Израильская компания поставит британской армии микро-БПЛА

Стоимость контракта пока не сообщают.

Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems заключила контракт с Великобританией и поставит ей до середины текущего года беспилотные летальные аппараты Magni-X.

Об этом сообщает Defense News.

Стоимость контракта не уточняется, но он является частью британских усилий по более широкому включению дронов в армейский проект Human Machine Teaming.

Отмечается, что микро-БПЛА Magni-X будет нести различную полезную нагрузку, в том числе электронно-оптические и инфракрасные карданные камеры, предоставляя пользователям широкие возможности дальней разведки.

«Курсор» писал ранее, что компания Elbit Systems заключила контракт с Королевским флотом Таиланда на сумму 120 миллионов долларов. Беспилотные авиационные системы (UAS) Hermes 900 поставят в течение трех лет.

Еще мы писали, что израильская компания Elbit Systems, которая занимается разработкой и модернизацией различных видов вооружения, заключила контракт с министерством обороны Румынии на поставку 7 тактических БПЛА. Сумма сделки составляет 410 миллионов долларов.

Напомним, израильский производитель оружия Elbit заключил международные сделки на сумму 130 миллионов долларов на поставку артиллерийских боеприпасов неназванной стране в Азиатско-Тихоокеанском регионе.