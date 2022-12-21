Израильская компания поставит Румынии тактические дроны

Дрон летает со скоростью около 150 км/ч до 14 часов на высоте до 4900 м.

Израильская компания Elbit Systems, которая занимается разработкой и модернизацией различных видов вооружения, заключила контракт с министерством обороны Румынии на поставку 7 тактических БПЛА. Сумма сделки составляет 410 миллионов долларов.

Об этом сообщает News.israelinfo.

Речь идет о беспилотном летальном аппарате Whatchkeeper X, созданном на базе беспилотного аппарата Hermes для ВС Великобритании. Дрон соответствует натовским стандартам, поэтому может быть интегрирован в армии всех стран-членов Североатлантического альянса.

БПЛА летает со скоростью около 150 км/ч до 14 часов на высоте до 4900 м и способен поднять в воздух груз весом около полтонны. На нем установлены два чувствительные радары, с помощью которых он способен вести разведывательную операцию при любой погоде.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания Elbit Sytems представила БПЛА Lanius размером с ладонь. Он разработан на основе гоночных дронов и использует искусственный интеллект для полета внутри зданий, сбора тактической информации внутри города и уничтожения вражеских истребителей с помощью своей смертоносной взрывчатки.

Еще мы писали, что Elbit Systems выиграла контракт на поставку БПЛА Hermes 900. Но страну, которой будут переданы беспилотники, пока не называют.

Напомним, что израильский производитель оружия Elbit заключил международные сделки на сумму более 150 млн долларов.