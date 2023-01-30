Израильская компания представила новый миномет: в чем его особенность

11:13, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Его презентация состоялась в Лондоне на прошлой неделе.

Израильская компания Elbit Systems, занимающаяся разработкой и модернизацией различных видов вооружения, презентовала 120-мм турельный миномет Crossbow («Арбалет»).

Об этом пишет сайт Israel Defense.

Оружие может быть установлено в миссионном модуле с минимальным выступом и легко управляется одним членом экипажа. Миномет также имеет предохранитель для полностью автоматической работы.

В компании отметили, что их новая разработка может вести огонь из линейки минометных снарядов Elbit, в частности снарядов с увеличенным радиусом действия и точным наведением. Миномет имеет дальность стрельбы 10 км и скорострельность более 12 выстрелов в минуту, достигая 16 выстрелов за первую минуту.

Elbit разработала его, чтобы совершать стрельбу в движении с возможностью одновременного попадания нескольких снарядов (MRSI).

ЦАХАЛ получит десятки новых минометов на вооружение в 2024 году, они будут установлены в средних тактических машинах компании Oshkosh Defense. Также оружие поставят армиям стран НАТО.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания Elbit Sytems представила БПЛА Lanius размером с ладонь. Он разработан на основе гоночных дронов и использует искусственный интеллект для полета внутри зданий, сбора тактической информации внутри города и уничтожения вражеских истребителей с помощью своей смертоносной взрывчатки.

Еще мы писали, что израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems оснастит армию Финляндии передовыми системами связи.

Напомним, что израильский производитель оружия Elbit Systems подписал две международные сделки на сумму более 150 миллионов долларов.

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