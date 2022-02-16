Израильская компания приобретает платформу криптоплатежей за 100 млн долларов

Это приобретение расширит существующие платежные возможности Fireblocks, позволив поставщикам платежных услуг (PSP) и эквайерам принимать платежи и производить выплаты в цифровых валютах. First предоставляет платежные решения для стейблкоинов на основе API с реализацией «под ключ» управления транзакциями и казначейством, а также соблюдением нормативных требований.

Все 16 сотрудников First Digital присоединятся к Fireblocks. Условия сделки не разглашаются, но она оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Из 550 миллионов долларов, привлеченных Fireblocks в прошлом месяце, 100 миллионов долларов пошли на вторичные сделки. В настоящее время в Fireblocks работает 300 человек, и она обслуживает более 800 финансовых учреждений, обеспечивая передачу цифровых активов на сумму более 2 триллионов долларов.

First Digital испытала немало взлетов и падений за свою относительно короткую жизнь. На сегодняшний день компания привлекла в общей сложности 20 миллионов долларов, в том числе от Target Global, Ярива Гилата, Офира Шалви, сэра Рональда Коэна и Ури Шахака, соучредителя игровых компаний Playtika и Beach Bum.

Генеральный директор Fireblocks Михаил Шаулов рассказал о причинах приобретения. «Мы работали с First с самого начала и делаем это очень тесно с тех пор, как они потерпели изменений. Они создали одну из самых сильных команд, когда речь идет о криптовалюте, платежах и продуктах, и они будут дополнять наши возможности. Существенным преимуществом First является то, что, как и Fireblocks, они построили технологическую платформу, которая легко подключается к различным поставщикам платежей и позволяет им легко получать платежи в криптовалютах. Как и мы, они не хотят становиться финансовым институтом, а скорее интегрируют свои технологии с нашими сотнями клиентов».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что аналитики спрогнозировали рекордный рост стоимости Биткоина.

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