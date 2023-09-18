Израильская компания продала дроны-камикадзе SkyStriker загадочному покупателю

Сумма сделки составила $95 млн.

В израильской оборонной компании заявили, что поставят неназванному заказчику из Европы сотни дронов-камикадзе SkyStriker.

Об этом сообщили в официальном пресс-релизе.

Сумма сделки составила $95 млн. Барражирующий боеприпас SkyStriker LM от Elbit Systems является полностью автономным дроном-камикадзе, который может обнаружить, захватить и поразить назначенные оператором цели боеголовкой массой до 10 кг. При этом он обеспечивает попадания.

SkyStriker можно запустить с наземной и воздушной платформы, в том числе из специального контейнера ракетно-артиллерийских систем PULS компании Elbit Systems. Барражирующий боеприпас имеет электрический двигатель, благодаря чему SkyStriker способен на выполнение скрытных операций продолжительностью до 2 часов и с дальностью действия 100 км.

У системы есть способность наносить точное поражение целям, при этом не теряя связь с оператором даже в условиях, если отсутствует связь и GPS. Высокая скорость полета позволяет дрону преодолевать за 10 минут расстояние до 20 км. Когда он достигает района цели, он начинает барражирование и преследование цели до 2 часов, а если это необходимо, тогда можно отменить миссию и дрон отправится на базу.

Skystriker может пользоваться несколькими типами боеголовок, а его модульная конструкция их можно заменять в полевых условиях, даже когда происходит предполетная подготовка в соответствии с эксплуатационными требованиями.

"Мы рады предоставить нашим клиентам инновационное и эффективное решение, сочетающее в себе воздушные и наземные решения Elbit Systems. Будучи скрытной и маневренной платформой, барражирующий боеприпас SkyStriker обеспечивает высокую точность и надежность, предоставляя бойцам критически важное преимущество на современном поле боя", – заявил гендиректор Elbit Systems Aerospace Йорам Шмуэли.

Также "Курсор" сообщал, что Израиль выпустил противотанковый боеприпас Rotem Alpha.