Израильская компания «Сано» повышает цены: что именно подорожает

В компании заявили, что миллионные убытки во втором квартале делают такое повышение цен совершенно неизбежным.

Израильская компания по производству чистящих средств «Сано» объявила, что с 1 ноября повысит цены на бумажные изделия.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Итак, со следующего месяца подорожание коснется туалетной бумаги, кухонных бумажных полотенец, салфеток и ряда других товаров. Представители компании отметили, что миллионные убытки во втором квартале делают такое повышение цен совершенно неизбежным.

Отмечается, что бумажная продукция «Сано» популярна среди израильтян, но немного слабее своих конкурентов.

В компании отметили, что за последние два года, и особенно в последние несколько месяцев, затраты в бумажном секторе выросли на десятки процентов в результате подорожания сырья, морского транспорта и энергии.

Израильтянам сказали, что объявленное повышение цен будет минимальным и практически не отражает значительного повышения затрат на протяжение двух последних лет.

«Курсор» писал ранее, что после окончания праздников в Израиле ожидается увеличение цен на продукты, оно может составить от 10 до 20 процентов. Об этом заявили не только импортеры, но и производители.

Еще мы писали, что Frozen Zen Food Industries, одна из старейших компаний в сфере дистрибуции замороженных и охлажденных продуктов, объявила о повышении цен на замороженные картофельные чипсы.