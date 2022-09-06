Производитель замороженных продуктов сообщил о поднятии цен для ресторанов

Незадолго до праздников поставщики замороженной продукции возобновляют повышение цен, в частности для ресторанов и заведений общественного питания.
Frozen Zen Food Industries, одна из старейших компаний в сфере дистрибуции замороженных и охлажденных продуктов, объявила о повышении цен на замороженные картофельные чипсы с 15 сентября. Компания разослала рестораторам письмо, в котором заявила, что поднимает цену на картофельные чипсы на полшекеля за килограмм.
Для ресторанов и кафе это значительная сумма, поскольку они закупают большие пакеты у поставщиков в больших количествах.
Но производитель сообщил рестораторам, что повышение цен связано с «множеством проблем», включая проливной дождь в Европе, низкий урожай картофеля и резкий рост цен на энергоносители в Европе из-за войны в Украине.
«Мы постоянно находимся в прямом контакте с фабрикой Agristo Belgium, которую мы представляем в Израиле в течение последних 15 лет. Фабрика заботится о высококачественных, кошерных чипсах для нас, приверженность регулярным поставкам и цены являются приоритетом для Израиля», — написал генеральный директор компании Янив Кош в письме клиентам.
Повышение цен со стороны поставщиков продуктов питания и сырья для ресторанов началось в начале года, но для ритейлеров поставщики приостановили рост цен, а для рестораторов повысили цены уже в феврале-марте этого года.
Diplomat, Gad Dairies, Ristrato, Tempo Company, A. Seiman, Wilipod, Neto, Israko, The Dairy Farm, Israko, поставщики хлеба Galerzit и Zatopek и другие подняли цены для ресторанов до 27%, что легло на плечи и кошелек потребителя.
Курсор ранее писал, что нужно заморозить цены на электроэнергию в Израиле — бывший министр экономики.