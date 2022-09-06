Производитель замороженных продуктов сообщил о поднятии цен для ресторанов

Поднятие цен на замороженные продукты для ресторанов неминуемо отразится на конечных ценах для потребителей, что особенно неприятно перед грядущими праздниками.

Незадолго до праздников поставщики замороженной продукции возобновляют повышение цен, в частности для ресторанов и заведений общественного питания.

Frozen Zen Food Industries, одна из старейших компаний в сфере дистрибуции замороженных и охлажденных продуктов, объявила о повышении цен на замороженные картофельные чипсы с 15 сентября. Компания разослала рестораторам письмо, в котором заявила, что поднимает цену на картофельные чипсы на полшекеля за килограмм.

Для ресторанов и кафе это значительная сумма, поскольку они закупают большие пакеты у поставщиков в больших количествах.

Но производитель сообщил рестораторам, что повышение цен связано с «множеством проблем», включая проливной дождь в Европе, низкий урожай картофеля и резкий рост цен на энергоносители в Европе из-за войны в Украине.

«Мы постоянно находимся в прямом контакте с фабрикой Agristo Belgium, которую мы представляем в Израиле в течение последних 15 лет. Фабрика заботится о высококачественных, кошерных чипсах для нас, приверженность регулярным поставкам и цены являются приоритетом для Израиля», — написал генеральный директор компании Янив Кош в письме клиентам.

Повышение цен со стороны поставщиков продуктов питания и сырья для ресторанов началось в начале года, но для ритейлеров поставщики приостановили рост цен, а для рестораторов повысили цены уже в феврале-марте этого года.

Diplomat, Gad Dairies, Ristrato, Tempo Company, A. Seiman, Wilipod, Neto, Israko, The Dairy Farm, Israko, поставщики хлеба Galerzit и Zatopek и другие подняли цены для ресторанов до 27%, что легло на плечи и кошелек потребителя.

Курсор ранее писал, что нужно заморозить цены на электроэнергию в Израиле — бывший министр экономики.

Напомним, шекель продолжает падать по отношению к доллару.