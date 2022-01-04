Израильская компания выиграла контракт на 53 миллиона долларов с ВВС ОАЭ

Системы Elbit Direct Infrared Countermeasures в настоящее время установлены на более чем 25 различных типах самолетов и на сегодняшний день налетали более 350 тысяч часов.

Дочерняя компания израильской Elbit Systems Ltd. в Объединенных Арабских Эмиратах выиграла пятилетний контракт на 53 миллиона долларов на поставку систем противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы для ВВС ОАЭ.

Об этом сообщает algemeiner.com.

В соответствии с соглашением, Elbit Systems Emirates поставит UAEAF свою систему самозащиты J-MUSIC и инфракрасную пассивную систему предупреждения о полетах для защиты своего многоцелевого транспортного самолета-цистерны Airbus A330.

По данным израильской аэрокосмической и оборонной компании, растущие угрозы, создаваемые управляемыми зенитными ракетами, привели к увеличению спроса на такие системы. Согласно заявлению компании, противоракетные системы Elbit Direct Infrared Countermeasures в настоящее время установлены на более чем 25 различных типах самолетов и на сегодняшний день налетали более 350 тысяч часов.

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