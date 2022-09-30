Полиция выдвинула обвинения против израильтянина, который обнимал Месси

Подозреваемым является 23-летний житель Маале-Адумим, который был арестован и допрошен сразу после инцидента.

Израильская полиция предъявила обвинение мужчине, который обнимал футболиста Лионеля Месси во время игры между французской командой « Пари Сен-Жермен» и израильской командой «Маккаби Хайфа».

Игра состоялась две недели назад на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе, когда на 80-й минуте человек вырвался на поле, перепрыгнув через разделительные барьеры, пробежал по игровому полю, крепко обнял аргентинского футболиста и спровоцировал остановку игры. Инцидент транслировался миллионам зрителей по всему миру.

Согласно сообщению 12-го канала, подозреваемым является 23-летний житель Маале-Адумим, который был арестован и допрошен сразу после инцидента и получил обвинительное заключение от прокуратуры израильской полиции в рамках процедуры условного урегулирования, то есть после того, как он завершит соблюдены все условия, дело прекращено и он не осужден.

«Полиция Израиля очень серьезно относится к такого рода правонарушениям и будет продолжать использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершает правонарушения, связанные со спортом», — заявил представитель израильской полиции.

«Маккаби Хайфа» объявил, что он не является фанатом и никогда больше не будет посещать другие игры, в которых будет участвовать эта команда, сообщает N12. Сообщается, что футбольный клуб из Хайфы был оштрафован на 8 000 евро за инцидент, а также подаст иск против этого лица, говорится в отдельном отчете N12.

Игра была частью группового этапа турнира Лиги чемпионов УЕФА. «Маккаби Хайфа» и «Пари Сен-Жермен» в следующий раз сыграют 25 октября, но на этот раз в Париже.

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