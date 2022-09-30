Израиль и Марокко подписали историческое соглашение о сотрудничестве

В соответствии с подписанным с Марокко соглашением ученые и исследователи вместе будут решать проблемы зеленой энергии для безопасного будущего.

В пятницу утром подписано двустороннее соглашение об энергетическом сотрудничестве между Израилем и Марокко.

Делегации стран встретились в университете Бар-Илан. Соглашение было подписано в присутствии министра образования Израиля Ифат Шаши-Битон, главы офиса связи Королевства Марокко с Государством Израиль Его Превосходительства Абдеррахима Бейюда, президента Университета Бар-Илан профессора Арье Забана, а также делегации высокопоставленных должностных лиц и ученых, ведущих израильских ученых из нескольких университетов, председателя правления Israel Aerospace Industries Амир Перец и высокопоставленных должностных лиц израильской энергетической компании.

Соглашение о сотрудничестве в области энергетики со стороны Марокко подписано Политехническим университетом Мохаммада VI от имени Марокканского национального консорциума по переходу к энергетике (MNETC), в который входят 20 исследовательских групп из различных марокканских университетов. С израильской стороны соглашение подписано Израильским национальным консорциумом энергетических исследований (INERC), в который входят 33 исследовательские группы из семи ведущих академических институтов.

В соглашении оговариваются двусторонние совместные исследования в таких областях, как перезаряжаемые батареи, переработка, солнечная энергия и водородная экономика, а также решение серьезной проблемы Марокко по хранению и транспортировке своей энергии в соседние страны, например Испанию. Марокко поставило цель производить 52% своей электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии к 2030 году.

Президент Университета Бар-Илан профессор Арье Забан: «Энергия, безусловно, самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся. Энергия, которая сегодня в Европе является причиной войны, может быть инструментом для мира. Вот почему мы здесь сегодня. Мы будем заниматься наукой, мы будем продвигать эту область вперед и создадим чистый воздух для человечества, и мы создадим мир».

Министр образования Ифат Шаша-Битон: «Это собрание надежды и будущего — надежды оказать влияние на мир, взяв на себя совместную ответственность за лучшее будущее ради лучшего будущего. В соответствии с подписанным сегодня соглашением ведущие ученые и исследователи соберутся вместе, чтобы найти решения проблем зеленой энергии для лучшего будущего в быстро меняющемся мире».

Глава Представительства Королевства Марокко по связям с Государством Израиль Его Превосходительство Абдеррахим Бейюд: «Такого рода сотрудничество является способом укрепления отношений между нашими странами».

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