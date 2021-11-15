Израильская компания запускает инструмент, который помогает читать документы на 75% быстрее

Wordtune Read использует искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы понимать большие объемы письменного текста и мгновенно резюмировать ключевую информацию.

Лаборатория AI21 Амнона Шашуа хочет помочь вам быстрее читать информацию. В понедельник компания запустила Wordtune Read, помощник для чтения на основе ИИ, предназначенный для обобщения документов и позволяющий читателям получать информацию на 75% быстрее.

«Знания, которые можно получить из чтения, очень сильны, но у большинства из нас нет времени на то, чтобы усвоить всю необходимую информацию», — отметил Йоав Шохам, соучредитель и со-генеральный директор AI21 Labs.

«Фундаментальный способ чтения практически не изменился с момента изобретения печатного станка Гутенберга, и мы хотели изменить это с помощью инноваций». Wordtune Read использует искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы понимать большие объемы письменного текста и мгновенно резюмировать ключевую информацию, помогая пользователям сразу перейти к работе.

Пользователи просто загружают PDF-файл или копируют и вставляют ссылку на текст, который они хотят прочитать, в инструмент. Через несколько секунд рядом с текстом появляются короткие фрагменты, которые определяют и резюмируют основные темы документа и помогают пользователям быстро расшифровать главные идеи и содержание.

А функция Spotlight может повторно резюмировать текст с разных точек зрения, делая акцент на информации, которая больше всего интересует пользователя.

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