Израильская компания запускает технологию биоразлагаемых удобрений

Израильская компания по производству специальных минералов ICL объявила о выпуске мочевины с контролируемым высвобождением ego.x, технологии быстрого биоразлагаемого высвобождения, предназначенной для сельского хозяйства в открытом грунте.

Об этом сообщает Globes.

Это инновационное решение достигается за счет покрытия, которое поможет фермерам максимизировать производительность сельскохозяйственных культур, а также ограничить воздействие на окружающую среду за счет сокращения потерь питательных веществ и повышения эффективности использования питательных веществ до 80%. Технология высвобождения также позволяет увеличить или сравнять урожайность с уменьшенными нормами внесения удобрений, может помочь уменьшить количество и объем внесения азота, а также обеспечивает постоянное и предсказуемое высвобождение питательных веществ.

Технология высвобождения Eqo.x — первое предложение на рынке, обеспечивающее покрытие карбамидом в качестве удобрения с контролируемым высвобождением (CRF), которое биоразлагается быстрее и было специально разработано для соответствия будущим европейским стандартам удобрений, которые вступят в силу в 2026 году.

Технология будет применена к продуктам ICL CRF для сельскохозяйственных культур, в том числе к брендам Agromaster и Agrocote, и поможет добиться снижения потерь питательных веществ. Это достижение является ключевым инструментом как Европейской стратегии «От фермы до стола», так и Стратегии ЕС в области почв до 2030 года, которые направлены на сокращение потерь питательных веществ не менее чем на 50% к 2030 году.

Президент ICL по инновационным сельскохозяйственным решениям Элад Ааронсон сказал: «ICL с гордостью представляет наше самое передовое покрытие CRF, технологию быстрого биоразложения eqo.x, которая поможет ежедневно регулировать высвобождение питательных веществ, реагируя на специфику каждой культуры, и приведет к более высокой эффективности использования питательных веществ. Наша инновационная, устойчивая, новая технология обеспечит точное питание за счет покрытия, которое биоразлагается быстрее, и поможет повысить урожайность, сократить потери питательных веществ и упростить применение удобрений. Это не только принесет пользу фермерам, это также поможет окружающей среде, поскольку значительно уменьшит выщелачивание питательных веществ как в почву, так и в грунтовые воды по сравнению с обычными удобрениями».

ICL рассчитывает подготовить это инновационное покрытие для фермеров ЕС к 2023 году и инвестирует 20 млн долларов в новую производственную линию для технологии высвобождения eqo.x на своем предприятии в Херлене в Нидерландах.

Ранее Курсор сообщал о том, какие предприятия Израиля сильнее всего загрязняют воздух. Министерство охраны окружающей среды опубликовало отчет, где указало предприятия, которые сильнее всего загрязняют воздух в стране.

Курсор также писал, что в правительстве хотят запретить строить новые ветряные электростанции на Голанах. Министр экологии Тамар Зандберг потребовала ввести пятилетний мораторий на строительство ветряных электростанций на Голанских высотах.