В правительстве хотят запретить строить новые ветряные электростанции на Голанах

На Голанских высотах хотят установить пятилетний мораторий на строительство новых «ветряков», чтобы сначала изучит вред, который электростанции наносят окружающей среде. С такой инициативой выступила министр экологии Израиля Тамар Зандберг.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Она отправила соответствующее письмо министру энергетики Карин Эльхарар и министру внутренних дел Аелет Шакед.

Известно, что на Голанских высотах хотят построить 200 турбин, и высота некоторых из них превышает небоскребы Тель-Авива. Но при этом на территории обитают многие виды птиц, находящиеся под угрозой исчезновения, а также там проходят маршруты перелетных птиц.

Министр экологии отметила, что турбины за счет своего шума, могут оказывать негативное влияние на природу. Также во вращающиеся лопасти могут попадать птицы и летучие мыши.

Отметим, что ветряные электростанции в Израиле находятся на горе Гильбоа, Рамат Сирин, Маале-Гильбоа, а также 16 турбин на Голанских высотах. И в 2021 года в Рамат Сирин была зафиксирована гибель 17 орлов-змееядов, 146 черных коршунов, 47 аистов и 278 европейских горлиц, а также 5655 летучих мышей разных видов. А в Гильбоа погибло 13 аистов, 159 горлиц и 2225 летучих мышей.

«Курсор» писал ранее, что Израиль не достигнет целей в области возобновляемых источников энергии к 2025 году.