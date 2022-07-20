В правительстве хотят запретить строить новые ветряные электростанции на Голанах

17:52, Сегодня
Новости Израиля, Zahav
электростанции фото
Фото: pixabay.com

Министр экологии Тамар Зандберг потребовала ввести пятилетний мораторий на строительство ветряных электростанций на Голанских высотах.

На Голанских высотах хотят установить пятилетний мораторий на строительство новых «ветряков», чтобы сначала изучит вред, который электростанции наносят окружающей среде. С такой инициативой выступила министр экологии Израиля Тамар Зандберг.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Она отправила соответствующее письмо министру энергетики Карин Эльхарар и министру внутренних дел Аелет Шакед.

Известно, что на Голанских высотах хотят построить 200 турбин, и высота некоторых из них превышает небоскребы Тель-Авива. Но при этом на территории обитают многие виды птиц, находящиеся под угрозой исчезновения, а также там проходят маршруты перелетных птиц.

Министр экологии отметила, что турбины за счет своего шума, могут оказывать негативное влияние на природу. Также во вращающиеся лопасти могут попадать птицы и летучие мыши.

Отметим, что ветряные электростанции в Израиле находятся на горе Гильбоа, Рамат Сирин, Маале-Гильбоа, а также 16 турбин на Голанских высотах.  И в 2021 года в Рамат Сирин была зафиксирована гибель 17 орлов-змееядов, 146 черных коршунов, 47 аистов и 278 европейских горлиц, а также 5655 летучих мышей разных видов. А в Гильбоа погибло 13 аистов, 159 горлиц и 2225 летучих мышей.

«Курсор» писал ранее, что Израиль не достигнет целей в области возобновляемых источников энергии к 2025 году.

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Автор материала:
Кати Гиршин
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