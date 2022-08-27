Какие предприятия Израиля сильнее всего загрязняют воздух

Министерство охраны окружающей среды опубликовало отчет, где указало предприятия, которые сильнее всего загрязняют воздух в стране.

Данные, опубликованные министерством охраны окружающей среды Израиля за 2021 год, показали, что список промышленных объектов с самым большим объемом выбросов в атмосферу возглавляет электростанция «Орот Рабин».

Об этом сообщает издание News.walla.

В отчете говорится, что в прошлом году, по сравнению с 2020, выбросы вредных веществ в атмосферу снизились на 3%. Это связано с сокращением сжигания угля на электростанциях «Орот Рабин» в Хадере и «Рутенберг» в Ашкелоне. Однако электростанция «Орот Рабин» продолжает заниматься лидирующую позицию в списке самых «грязных» промышленных объектов страны.

Еще в первой десятке, на которую приходится 68% убытков, связанных с загрязнением воздуха, входят 7 электростанций, 5 из них принадлежат Государственной электрической компании («Хеврат хашмаль»). Также в списке оказался завод «Нешер», химические предприятия «Ротем Амперт Негев» и предприятия «Базан» в Хайфском заливе.

Ответственность за 85% от всех убытков, вызванных выбросами вредных веществ в окружающую среду, всего несут 20 крупных предприятий Израиля.

«Курсор» писал ранее, что польские ученые смогли сделать специальную пушку для очистки воздуха. Так, это «оружие» использует звуковые волны для того, чтобы отбрасывать токсические частицы на более высокие слои атмосферы.