Израильская ЛГБТ-ассоциация начала сбор средств членам гей-сообщества в Украине

Ранее в сети появилась информация, что украинские ЛГБТ-активисты, кроме других уязвимых групп населения, станут мишенью для оккупантов, если РФ захватит Украину.

Израильская ЛГБТ-ассоциация начала сбор средств после угрозы членам гей-сообщества в Украине, сообщают журналисты N12.

Собранная поддержка будет передана непосредственно двум местным ЛГБТ-организациям в Украине (Kyiv Pride и Spire) для критически важных социальных услуг, поиска жилья и обеспечения припасами.

Напомним, что в Штатах уверены, что Россия готовится устроить расправы в случае вторжения в Украину. В списки включены российские и белорусские оппозиционеры, журналисты, украинские антикоррупционные активисты, а также «уязвимые группы населения», включая ЛГБТ.

Так, американские издания пишут, что США получили достоверную информацию о подготовке Россией списков украинцев, «которые должны быть убиты или отправлены в лагеря» после вторжения в Украину.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.