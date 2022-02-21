США предупредили ООН о «расстрельных» списках России на случай вторжения в Украину

В Штатах уверены, что Россия готовится устроить расправы в случае вторжения в Украину. В списки включены российские и белорусские оппозиционеры, журналисты, антикоррупционные активисты, а также «уязвимые группы населения».

Американские издания пишут, что США получили достоверную информацию о подготовке Россией списков украинцев, «которые должны быть убиты или отправлены в лагеря» после вторжения в Украину.

Об этом пишут The New York Times и The Washington Post.

Американские журналисты ссылаются на письмо посла США в ООН Батшебы Нелл Крокер Верховному комиссару ООН по делам человека Мишель Бачелет. В документе говорится, что в эти списки включены живущие в Украине российские и белорусские оппозиционеры, журналисты, антикоррупционные активисты, а также представители ЛГБТ, религиозных и этнических меньшинств.

По данным издания, российские силы планируют широкомасштабные нарушения прав человека: пытки, необоснованные задержания и похищения мирных жителей.

Также есть достоверная информация о том, что российские войска, скорее всего, будут применять смертоносные меры для разгона мирных протестов или иным образом противодействовать мирным проявлениям предполагаемого сопротивления со стороны гражданского населения.

Отмечается, что подлинность письма подтвердили три американских чиновника.

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