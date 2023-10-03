Известная израильская модель и заботливая мама троих детей Бар Рафаэли в очередной раз ошеломила своих фанатов, на сей раз показав процесс примерки одежды.
В новом ролике 38-летняя уроженка города Ход-ха-Шарон в компании других людей надевает платья в различных стилях и цветах. Также она демонстрирует другие элементы гардероба.
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Ранее "Курсор" сообщал, что израильская модель Дорит Ревелис показала, как в бикини отдыхает в США.
Помимо этого недавно израильская модель Майя Краварушич похвасталась идеальной фигурой на курорте.