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Израильская модель Бар Рафаэли эффектно показала, как примеряет платья

19:15, Сегодня
Новости Израиля, Культура
бар рафаэли фото
Фото: depositphotos.com
38-летняя уроженка города Ход-ха-Шарон прекрасно подчеркнула свою фигуру благодаря многим образам.

Известная израильская модель и заботливая мама троих детей Бар Рафаэли в очередной раз ошеломила своих фанатов, на сей раз показав процесс примерки одежды.

В новом ролике 38-летняя уроженка города Ход-ха-Шарон в компании других людей надевает платья в различных стилях и цветах. Также она демонстрирует другие элементы гардероба.

 

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Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

Ранее "Курсор" сообщал, что израильская модель Дорит Ревелис показала, как в бикини отдыхает в США.

Помимо этого недавно израильская модель Майя Краварушич похвасталась идеальной фигурой на курорте.

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