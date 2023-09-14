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Израильская модель в бикини похвасталась идеальными формами во время отдыха

18:30, Вчера
Новости Израиля, Культура
объектив камеры фото
Фото: Pixabay
Девушка гордится своим еврейским наследием.

Популярная израильская модель Дорит Ревелис показала, как отдыхает в США.

21-летняя знаменитость устроила фотосессию в бикини, позируя на фоне природы Лос-Анджелеса.

"Рада быть здесь", – написана Ревелис.

 

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Допис, поширений Dorit Miriam Revelis (@dorit_revelis)

Отметим, что Дорит является молодой моделью с большими амбициями. Она уже была участницей различных международных модных кампаниях и завоевала статус супермодели.

В частности, она рекламировала бренды Massimo Dutti, Claudie Pierlot, Chanel, Urban Outfitters, Sonia Rykiel, Calvin Klein, Top Shop и Ralph Lauren. Также она появлялась на страницах журналов Vogue Ukraine, Vogue Italia и British Vogue.

21-летняя гордится своим еврейским наследием. Родилась она 9 декабря 2001 года в Ашдоде. Среди других ее талантов известно о любви к игре на классическом фортепиано.

Также «Курсор» сообщал, что модель Бар Рафаэли показала сногсшибательный образ, в котором посетила Венецианский кинофестиваль.

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