Израильская модель в бикини похвасталась идеальной фигурой

Звезда соцсетей показала, как наслаждается отдыхом.

Израильская модель Майя Краварушич опубликовала эффектные фотографии, сделанные на курорте.

Отметим, что 21-летняя девушка является широко известной личностью в соцсетях, ибо на ее профиль в Instagram подписано 531 тысяча пользователей. Она родилась 28 июля 2022 года в Израиль. Майя регулярно создает контент, посвященный моде, образу жизни и танцам.

Майя начинала свой путь в Facebook, TikTok и Instagram, где завоевала большую армию поклонников. Сейчас она сотрудничает со многими известными брендами, нисколько не замедляясь и только расширяя свои проекты и инициативы.

Предполагаемый капитал Краварушич составляет от 1 до 3 миллионов долларов США. Со своими фанатами она постоянно делится знаниями и опытом. Кроме этого, она активно участвует в различных благотворительных начинаниях.

На сей раз она показала, как отдыхает в Греции:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Maja Kravarusic (@maya.keyy)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Maja Kravarusic (@maya.keyy)

Ранее мы писали, что 42-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян удивила своих фанатов радикальным перевоплощением.

Также "Курсор" сообщал об известной израильской модели Дорит Ревели, которая показала, как в бикини отдыхает в США.

Помимо этого недавно Эмили Ратаковски впечатлила публику стройной фигурой в мини-платье с сетчатыми вставками.