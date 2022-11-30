На дорогах Израиля установят новые камеры: что нужно знать водителям

Эти камеры более эффективно будут следить за соблюдением скоростного режима.

На шоссе 90 «Арава» вскоре заменять дорожные камеры, затем их обновят на шоссе 4 и 2, а потом и по всей стране, чтобы создать полностью контролируемые участки движения.

Об этом сообщает издание «Детали».

Водителям рассказали, что на дороге, на фиксированном расстоянии, например, в 10 километров, установят две камеры. И когда автомобиль будет зафиксирован и первой, и второй, компьютер начнет вычисление средней скорости автомобильного транспорта на данном участке. Если скорость будет выше допустимой, водитель получит штрафную квитанцию.

Но водителей успокоили тем, что во время тестирования новых камер, штрафов выписывать не будут, только фиксировать превышение скорости.

В полиции говорят, что данное новшество может помочь снизить уровень травматизма на дорогах.

«Курсор» писал ранее, что мировой суд в Беэр-Шеве неделю назад принял решение, согласно которому, на дорогах Израиля останутся цифровые камеры видеофиксации типа алеф-3, которые называют оранжевые «скворечники», поскольку они соответствуют стандарту.

Еще мы писали, что министерство транспорта вместе с министерством финансов достигло соглашения, относительно продления израильского шоссе 6 на север. На этап планирования и выбор подрядчика может уйти два с половиной года.