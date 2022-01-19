Израильская система Стрела перехватила цель, имитирующую ракету Ирана

Министерство обороны Израиля и Агентство противоракетной обороны США во вторник утром успешно провели запланированные испытания системы противоракетной обороны Arrow-3.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Во время испытаний радар системы «Стрела» обнаружил цель и передал данные в систему управления боем, которая проанализировала данные, разработала план защиты и запустила два перехватчика «Стрела-3» в сторону внеатмосферной цели, успешно уничтожив ее.
«Успех этого испытания является важной вехой для оперативной способности Израиля защищаться от существующих и развивающихся угроз в регионе», — заявили в министерстве обороны, добавив, что это было частью многолетней программы развития ЦАХАЛа.
Президент и главный исполнительный директор IAI Боаз Леви сказал, что система была протестирована в «сложном сценарии» против «будущих угроз» и что на протяжении всего теста она собирала «важную информацию, которая будет использоваться оборонным ведомством и инженерами компании для разработки будущего». технологии.»
Он сказал, что у двух перехватчиков были «две разные миссии» с разными траекториями полета, чтобы сбить одну и ту же цель.
Он добавил, что система «Стрела» «еще раз доказала, что Израиль обладает одной из самых передовых в мире систем защиты от баллистических ракет».
Система была испытана против целей, сходных по поведению с передовыми ракетами, разрабатываемыми Ираном, а также против будущих угроз, с которыми может столкнуться Израиль, таких как обстрел страны баллистическими ракетами.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Иран утверждает, что на ядерных переговорах наблюдается «удовлетворительный» прогресс.
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