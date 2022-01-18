Появились новые видео испытаний противоракетной системы Хец-3

В ходе испытаний был проверен ряд «прорывных» возможностей системы противоракетной обороны, которые могут быть немедленно использованы израильскими ВВС.

Глава Организации противоракетной обороны министерства обороны Моше Патель заявил, что это прорыв в каждой части системы и все эти возможности могут уже быть использованы военно-воздушными силами в их операциях.

Также один из директоров компании, производящей Arrow 3, сообщил, что прорывы были в основном связаны с «алгоритмами» — способами, которыми системы обнаруживают приближающиеся угрозы и рассчитывают траектории запуска перехватчиков.

«Я не буду вдаваться в подробности, но это дает системе больше возможностей для борьбы с угрозами», — сказал Леви журналистам.

Также телеграм-канал Голос Израиля поделился видео с места событий.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что израильские ученые разработали новую технологию очистки питьевой воды.

Доктором Ади Радиан и ее пост-докторант Самапти Кунду разработали инновационный способ по очистке воды от опасных загрязнений, а именно — от ядовитых синтетических фторорганических химикатов (PFAS).

Также читайте о том, что ученые заявили, что наша планета охлаждается быстрее, чем предполагалось ранее.

По их словам, новые исследования дают лучшее понимание того, как эволюционирует наша планета.

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