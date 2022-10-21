Израильские арабы сжигают одежду Zara и призывают к бойкоту магазина: озвучена причина

Ритейлера модной одежды назвали фашистом из-за появления в предвыборной кампании крайне правого депутата в Раанане.

Израильтяне-арабы фиксируют на видео, как сжигают одежду, которую они купили в Zara, и призывают бойкотировать сеть модной одежды после того, как ее местный франчайзи провел мероприятие в поддержку крайне правого депутата Итамара Бен Гвира.

Джоуи Швебель, имеющий канадское и израильское гражданство, в четверг вечером принимал Бен-Гвира в своем доме в Раанане.

Arabs burn Zara clothes, call for boycott after franchisee hosts Ben Gvir event https://t.co/wfWuHl0jkw — The Times of Israel (@TimesofIsrael) October 21, 2022

Швебель возглавляет Trimera Brands, гиганта по дистрибуции модной одежды, который является израильским франчайзи Zara, контролирующим Zara Israel и другие бренды, принадлежащие испанской Inditex.

Несколько израильских арабов разместили в социальных сетях видео, на которых они сжигают одежду, которую они ранее купили в магазине, и призывают к бойкоту.

Среди тех, кто присоединился к протесту, был мэр Рахата Файез Абу Сахибан, который назвал Zara «фашистской» за поддержку Швебелем Бен-Гвира.

«Наша позиция должна быть четкой в ​​отношении таких магазинов, которые поддерживают фашизм», — сказал он.

גם ראש העיר רהט פאיז אבו סהיבן שורף בגדים של חברת זארה pic.twitter.com/4RcrBHphD2 — ilana curiel (@ilanacuriel) October 21, 2022

«Все знают, кто такой Бен-Гвир. Расист, который хочет убивать арабов и поддерживает причинение им вреда. Он сравнивает арабов с террористами», — сказал Исса Абу Эльритадж, житель северного арабского города Яфа ан-Насерийе. Его слова привел Times of Israel.

В офисе Швебеля сообщили новостям 12 канала, что они не будут комментировать «частные семейные дела».

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