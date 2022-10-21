Кровавая драка в Ришон ле-Ционе: мужчина получил серьезные ранения

Прибывшая на место события бригада медиков обнаружила его лежащим на дороге в бессознательном сознании с травмой головы.

45-летний мужчина был серьезно ранен вечером в пятницу, 21 октября, в результате инцидента с применением насилия на бульваре Моше Даяна в Ришон ле-Ционе.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что прибывшая на место события бригада МДА обнаружила его лежащим на дороге в бессознательном сознании с травмой головы, оказала ему медицинскую помощь и эвакуировала в больницу «Ихилов» в Тель-Авиве.

Как сообщал Курсор, в начале октября подросток, который недавно репатриировался в Израиль из Индии со своей семьей, был зарезан после того, как на вечеринке в северном городе Кирьят-Шмона вспыхнула драка.

18-летний Йоэль Лехингахель отправился на север из своего дома в Ноф-Хагалиле, чтобы навестить друга, еще одного репатрианта из Индии. Лехингаэль присутствовал на вечеринке по случаю дня рождения, где и вспыхнула драка с участием более 20 подростков.

Парень должен был вернуться домой к Шаббату, но утром в пятницу почти в 7 утра его друг позвонил семье и сказал им, что прошлой ночью была драка и что Йоэль ранен и находится в больнице. Семья даже не успела выехать в больницу в Цфате, как им сказали, что он умер.

Полиция арестовала 15-летнего жителя соседнего города Хацор ха-Глилит, которого они подозревают в причастности к инциденту.

Также Курсор информировал о том, что в середине сентября израильская полиция задержала четырех девочек в возрасте 15 и 16 лет, которые жестоко избили своих сверстниц из Кирьят-Гата.

Сотрудники полиции убедили пострадавших школьниц подать жалобы на группу девочек, которые нещадно били ногами одну из девятиклассниц, лежащую на земле. Следствие установило, что драка была устроена подростками на «романтической почве».