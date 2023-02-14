Стало известно, когда израильские авиалинии возобновят прямые полеты в Турцию

Израильские авиаперевозчики спустя 15 лет перерыва начинают снова летать в Турцию. Возобновление прямых авиарейсов состоится уже в этот четверг, 16 февраля.

Об этом пишет i24news.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил об этом во вторник,14 февраля, во время своего визита в Анкару. Он отметил, что такой шаг ознаменует дальнейшее улучшение двусторонних отношений между странами, которые «продолжат укрепляться в предстоящие дни и месяцы».

По его словам, в прошлом году Турцию посетили 800 тысяч израильтян, поэтому в 2023 году нужно преодолеть отметку в один миллион.

Отметим, что авиакомпании нашего государства перестали летать на этом направлении из-за опасений по поводу безопасности. Но после того, как посол Израиля в Турции Ирит Лилиан вручила свои верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, было объявлено о возобновлении полетов, поскольку страны полностью восстановили дипломатические отношения.

«Курсор» писал ранее, что в июне текущего года авиакомпания SunExpress, которой на равных паях владеют Turkish Airlines и Lufthansa, решила увеличить частоту авиарейсов из Тель-Авива в Анталью.

Еще мы писали, что Israir Airlines начнет выполнять рейсы из Израиля в Стамбул после 15 лет, в течение которых израильские авиакомпании не летали в страну. Стоимость перелета стартует от 119 долларов в одну сторону.

Напомним, что венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air запускает из аэропорта Барселоны «Эль-Прат» (Испания) новую авиалинию в аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. На сегодняшний день для путешественников уже доступны билеты на официальном сайте авиаперевозчика.

Читайте также, что после двухлетнего периода снова заработал прямой маршрут из Тель-Авива в столицу Южной Кореи — Сеул. Этот маршрут, по которому будет выполняться три раза в неделю крупнейшей южнокорейской авиакомпанией Korean Air.