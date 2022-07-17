Израильские авиалинии обратились с призывом к Саудовской Аравии

Израильские авиалинии заявили, что призывают саудовцев разрешить полеты уже на следующей неделе. El Al и Arkia просят перенаправить рейсы в пункты назначения в Восточной Азии, чтобы сократить время полета, но пока не получили ответа из Эр-Рияда.

Израильские авиакомпании обратились с просьбой использовать небо Саудовской Аравии для своих полетов уже на этой неделе после того, как Эр-Рияд заявил, что позволит им летать над его территорией, сообщили в новостях 13 канала в субботу вечером.

Сеть сообщила, что El Al и Arkia попросили перенаправить рейсы, запланированные на предстоящую неделю, в пункты назначения на Дальнем Востоке, такие как Бангкок в Таиланде и Гоа в Индии, что сократит время полета до трех часов.

В репортаже добавили, что авиакомпании еще не получили ответа от Эр-Рияда.

Отметим, что в пятницу Саудовская Аравия объявила, что откроет свое воздушное пространство для всех гражданских полетов, что рассматривалось как часть усилий США по продвижению шагов по нормализации отношений между Иерусалимом и Эр-Риядом. Об этом шаге стало известно во время визита президента США Джо Байдена в Израиль, за несколько часов до того, как он отправился в Джидду и встретился с лидерами Саудовской Аравии.

«Это первый ощутимый шаг на пути к тому, что, я надеюсь, в конечном итоге станет более широкой нормализацией отношений между Израилем и Саудовской Аравией», — сказал Байден.

В пятницу утром премьер-министр Яир Лапид поприветствовал «открытие воздушного пространства Саудовской Аравии для израильских авиакомпаний» как «первый официальный шаг в нормализации отношений» со страной.

Напомним, что в Саудовской Аравии прокомментировали открытие воздушного пространства для израильских самолетов.