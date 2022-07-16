В Саудовской Аравии прокомментировали открытие воздушного пространства для израильских самолетов

Выступая в пятницу после пары двусторонних встреч с саудовским королем Салманом и наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, президент США Джо Байден назвал решение Эр-Рияда о полетах «большой сделкой не только символически, но и по существу».

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что решение Эр-Рияда открыть свое воздушное пространство для всех гражданских рейсов «не имеет ничего общего с дипломатическими отношениями с Израилем» и «никоим образом не является предвестником каких-либо дальнейших шагов» к нормализации отношений.

Аль-Сауд, похоже, хочет остудить надежды Вашингтона на то, что его решение, объявленное в четверг, открыть свое воздушное пространство для всех гражданских перевозчиков — шаг, который позволит совершать полеты в Израиль и из Израиля в Китай и Индию по гораздо более короткому и менее дорогому маршруту — означает первый шаг к официальным отношениям с Израилем.

«Нет, это не имеет никакого отношения к дипломатическим отношениям с Израилем», — сказал министр на пресс-конференции после саммита в Джидде. «Вопрос о пролетах — это решение, которое мы приняли на основании наших обязательств по иракским протоколам, а также в интересах обеспечения связи между странами мира, и мы надеемся, что это облегчит жизнь некоторым туристам. Это никоим образом не является предвестником каких-либо дальнейших шагов».

Ранее Курсор писал, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.