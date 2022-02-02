Израильские гиды скептически отнеслись к усилиям Министерства туризма по возрождению индустрии

Министерство обязалось выделить бюджет в размере 25 миллионов шекелей для использования Управлением, которое начнет проводить экскурсии для широкой публики, нанимая квалифицированных гидов.

Гиды Израиля отреагировали на недавние усилия Министерства туризма и Управления природы и парков Израиля оживить испытывающую трудности индустрию туризма.

Министерство обязалось выделить бюджет в размере 25 миллионов шекелей для использования Управлением, которое начнет проводить экскурсии для широкой публики, нанимая квалифицированных гидов. Первый этап должен начаться в ближайшее время с бюджетом в 10 миллионов шекелей.

Однако гиды скептически отнеслись к такому решению израильских властей.

Они объяснили, что в предлагаемой правительством программе существует ряд проблем. Одна из них — гиды, зарегистрированные в туристических компаниях, не считаются квалифицированными для участия в программе. Также существует языковая проблема и другие искусственно созданные ограничения.

«Главная проблема, которую я слышал об этом, заключается в том, что гиды могут участвовать в программе строго ограниченное количество раз. Кроме того, проводить экскурсии можно только на иврите, что для некоторых гидов является проблемой. Также эта программа будет полезна только для гидов со своим частным «бизнесом» — например, те, кто получает зарплату в компании, как я, не имеют права», — объясняет Джефф Уинстон, гид из Зихрон-Яакова, работающий «за зарплату».

Другие гиды скептически относятся к тому, как такой маленький бюджет может компенсировать потерянные зарплаты нескольких тысяч гидов по всей стране. По оценкам представителей отрасли, заработная плата за один тур может составлять всего 800 шекелей. По словам Уинстона, гиду повезет, если он сможет проводить два тура в месяц, поскольку туры будут распределены между многими.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что лидер поселенцев раскритиковал правительство за игнорирование незаконных арабских карьеров.

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