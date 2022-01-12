Специалисты оценили потери израильского туризма от пандемии COVID-19

Несмотря на то, что сейчас Израиль разрешает въезд туристов, люди по-прежнему осторожны. «Пройдет несколько лет, прежде чем Израиль вернется к докоронавирусным цифрам, которые в 2019 году составляли колоссальные 4,5 миллиона туристов», — заявила заместитель мэра Иерусалима Флер Хассан-Наум.

Вот уже два года, с момента начала всемирной пандемии коронавируса, в отелях Израиля наблюдается резкое снижение числа прибывающих туристов: гиды потеряли большую часть, если не всех своих клиентов, а рестораны и другой бизнес, который в значительной степени зависит от посетителей, понес катастрофический и часто необратимый ущерб.

Заместитель мэра Иерусалима Флер Хассан-Наум сообщила, что индустрия туризма больше всего пострадала от пандемии COVID-19 и связанных с ним закрытий и ограничений.

«Для Израиля это было совершенно разрушительно», — отметила она, — несмотря на то, что сейчас Израиль разрешает въезд туристов, люди по-прежнему осторожны».

«Пройдет несколько лет», прежде чем Израиль вернется к докоронавирусным цифрам, которые в 2019 году составляли колоссальные 4,5 миллиона туристов. В то время казалось вероятным, что 2020 год станет годом, когда будет побит еще один рекорд с 5 миллионами туристов.

Тем не менее, Хасан-Наум сказала, что она по-прежнему оптимистично смотрит в будущее и надеется, что наступивший 2022 год будет плодотворным с точки зрения восстановления туризма в Израиле.

Она также сказала, что, по ее мнению, это будет «год туризма в Израиль со стороны мусульманских паломников, прибывающих впервые», добавив, что она надеется на, по крайней мере, 200 000 туристов из стран Персидского залива и соседних регионов.

Напомним, ранее курсор писал о том, что минфин Израиля опубликовал данные о зарплатах в силовых структурах.

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