Лидер поселенцев раскритиковал правительство за игнорирование незаконных арабских карьеров

Сегодня, 2 февраля, лидер поселенцев Гуш-Эцион Шломо Нееман раскритиковал израильское правительство, обвинив его в игнорировании незаконных арабских карьеров в Иудее и Самарии.

После заседания комитета Кнессета по иностранным делам и обороне сегодня утром, на котором обсуждались пиратские карьеры в Иудее и Самарии, глава регионального совета Гуш-Эцион Шломо Нееман обвинил правительство в том, что оно закрывает глаза на преступления в арабском секторе, от незаконных каменоломен до несанкционированных поселений, приводя в пример Хан аль-Ахмар, незаконный аванпост бедуинов к востоку от Иерусалима.

«Карьеры — это просто симптом отсутствия у нас контроля над арабами по всей стране».

«Это правительство также предпочитает не сталкиваться с проблемами, будь то в Негеве, будь то в Хан-эль-Ахмаре или в отношении каменоломен в Иудее и Самарии. Если такая тенденция сохранится, мы можем выиграть чемпионат мира по «терпимости», но мы не протянем долго в этой стране».

Напомним, ранее Курсор писал о том. что депутаты Кнессета требуют создания Комитета по делам репатриации и диаспоры.

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