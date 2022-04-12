Сегодня в Ришон ле-Ционе пройдут крупные учения спасателей, израильтян просят проявить терпение

Полиция Израиля и Маген Давид Адом в районе Аялон сегодня вечером проведут учения, в ходе которых будет оживленное движение спасательных машин и звуки сирены.
Учения предназначены для изучения инцидента с несколькими пострадавшими и являются частью ежегодного графика тренировок.
Учения начнутся в 17:00 и закончатся примерно в 21:30. В рамках учений, которые призваны проверить оперативную готовность всего района Аялон, примут участие около 400 сотрудников службы безопасности и спасателей.
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