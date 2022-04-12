Сегодня в Ришон ле-Ционе пройдут крупные учения спасателей, израильтян просят проявить терпение

Муниципалитет просит общественность проявить терпение, так как будут оживленное движение спасательных машин и звуки сирены. Учения продлятся 4,5 часа.

Полиция Израиля и Маген Давид Адом в районе Аялон сегодня вечером проведут учения, в ходе которых будет оживленное движение спасательных машин и звуки сирены.

Учения предназначены для изучения инцидента с несколькими пострадавшими и являются частью ежегодного графика тренировок.

Учения начнутся в 17:00 и закончатся примерно в 21:30. В рамках учений, которые призваны проверить оперативную готовность всего района Аялон, примут участие около 400 сотрудников службы безопасности и спасателей.

Ранее Курсор писал, что рэкетиры подожгли салон роскошных автомобилей в Ришон ле-Ционе на улице Сахарова.

Также мы передавали, что известный стендап-комик Илья Аксельрод принял решение отменить свое выступление в Ришон-ле-Ционе из-за обострившейся ситуации в Украине.