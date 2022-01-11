В Израиле могут измениться критерии получения социального жилья

Была сформирована специальная комиссия для того, чтобы рассмотреть этот вопрос.

Глава министерства строительства Зеэв Элькин решил пересмотреть критерии получения социального жилья, которые давно не менялись. С этой целью была создана специальная комиссия, в которую вошли профессор, адвокат Авиад Ха-Коэн, президент Академического центра «Шаарей Мишпат» и другие.

Координировать ее будет советница генерального директора министроительства адвокат Оснат Хоровиц-Тамир.

Первое заседание состоится уже на следующей неделе. На нем будут обсуждаться следующие темы:

Критерии на получение государственного жилья, в том числе домов престарелых.

Критерии для супругов жителей соц. жилья (даяр мамших).

Критерии на получение временного социального жилья.

Критерии для долгосрочной аренды.

Отметим, что создание комиссии – это следствие увеличения бюджета системы государственного жилищного строительства. Предполагается, что будет приобретено и построено 4700 новых квартир, выделены деньги на ремонт.

Элькин уверен, что комиссии предстоит проделать очень большую работу.

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