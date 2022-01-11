В Израиле могут измениться критерии получения социального жилья

18:13, Сегодня
Новости Израиля, Экономика, Zahav
Зеэв Элькин фото
Зеэв Элькин
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Была сформирована специальная комиссия для того, чтобы рассмотреть этот вопрос.

Глава министерства строительства Зеэв Элькин решил пересмотреть критерии получения социального жилья, которые давно не менялись. С этой целью была создана специальная комиссия, в которую вошли профессор, адвокат Авиад Ха-Коэн, президент Академического центра «Шаарей Мишпат» и другие.

Координировать ее будет советница генерального директора министроительства адвокат Оснат Хоровиц-Тамир.

Первое заседание состоится уже на следующей неделе. На нем будут обсуждаться следующие темы:

  • Критерии на получение государственного жилья, в том числе домов престарелых.
  • Критерии для супругов жителей соц. жилья (даяр мамших).
  • Критерии на получение временного социального жилья.
  • Критерии для долгосрочной аренды.

Отметим, что создание комиссии – это следствие увеличения бюджета системы государственного жилищного строительства. Предполагается, что будет приобретено и построено 4700 новых квартир, выделены деньги на ремонт.

Элькин уверен, что комиссии предстоит проделать очень большую работу.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в Израиле ожидается резкое подорожание алкогольных напитков.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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