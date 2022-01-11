В Израиле могут измениться критерии получения социального жилья

Глава министерства строительства Зеэв Элькин решил пересмотреть критерии получения социального жилья, которые давно не менялись. С этой целью была создана специальная комиссия, в которую вошли профессор, адвокат Авиад Ха-Коэн, президент Академического центра «Шаарей Мишпат» и другие.
Координировать ее будет советница генерального директора министроительства адвокат Оснат Хоровиц-Тамир.
Первое заседание состоится уже на следующей неделе. На нем будут обсуждаться следующие темы:
- Критерии на получение государственного жилья, в том числе домов престарелых.
- Критерии для супругов жителей соц. жилья (даяр мамших).
- Критерии на получение временного социального жилья.
- Критерии для долгосрочной аренды.
Отметим, что создание комиссии – это следствие увеличения бюджета системы государственного жилищного строительства. Предполагается, что будет приобретено и построено 4700 новых квартир, выделены деньги на ремонт.
Элькин уверен, что комиссии предстоит проделать очень большую работу.
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