Израильские хирурги спасли жизнь недоношенному сирийскому младенцу

Израильские хирурги спасли жизнь двухнедельному сирийско-курдскому ребенку, родившемуся с пороком сердца.

Об этом сообщили в Институт кардиологии Детского медицинского центра Шнайдер в Петах-Тикве, информирует Jewish Press.

Отмечается, что мальчик родился преждевременно у сирийских беженцев на Кипре и весил при рождении 1,5 кг (3,3 фунта). Кипрские врачи диагностировали у ребенка опасный для жизни порок сердца, но возможности проведения необходимой операции на Кипре не было. Поэтому Министерство здравоохранения страны связалось с профессором Эйнат Бирк, возглавляющей Институт кардиологии Шнайдера. Она посоветовала немедленно отправить малыша в Израиль.

«Привезти ребенка в Израиль было непростым делом. Поскольку у Израиля и Сирии нет (дипломатических) отношений, израильским дипломатическим представителям в Министерстве иностранных дел и в посольстве Израиля в Никосии пришлось оформлять разрешения. … Оформление разрешений и медицинской логистики заняло одну неделю», — говорится в сообщении.

Уточняется, что профессор Гил Клингер, директор неонатального отделения Детского медицинского центра Шнайдер, сопровождал ребенка вместе с медицинским снаряжением, необходимым для полета. Через день после приезда ребенка прооперировал доктор Джордж Франкель. После месяца реабилитации малыш был выписан и вернулся к семье на Кипр.

«Операция на открытом сердце ребенку весом чуть более полутора килограммов очень сложна. … Тот факт, что он беженец, для нас не имеет значения», — сказала Бирк.

Как пишет издание, операция проводилась с помощью аппарата искусственного кровообращения. Врачам пришлось остановить сердце и установить альтернативный механизм кровотока. Это очень тонкая и точная работа. Но ребенок, скорее всего, проживет долгую и здоровую жизнь.

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