В Иерусалиме хирурги извлекли резиновый шарик из кишечника подростка

Подросток проглотил предмет в школе. Посторонний объект увеличился в его желудке до размера шарика для пинг-понга, переместился в кишечник и закупорил его, поставив под угрозу жизнь пациента.

Врачи отделения неотложной помощи «Шааре Цедек» спасли 14-летнего подростка, который случайно проглотил небольшой оранжевый резиновый предмет, прикрепленный к концу карандаша.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Предмет увеличился в размерах и закупорил кишечник подростка. К счастью, все обошлось. Пациент, имя которого не раскрывается, рассказал, что случайно проглотил предмет в школе во время игры. Это произошло за несколько дней до операции. Все это время он не испытывал никакого дискомфорта, а потому не придавал значения.

Как рассказала Офра Кармель из отделения детской хирургии, это очень редкий случай.

«Мы не думали, что это опухоль, но, безусловно, были обоснованные подозрения на вторичную непроходимость, вызванную воспалением или инородным телом», — сказала она.

В течение часа после постановки диагноза пациент был госпитализирован для срочной операции, во время которой был сделан крошечный разрез длиной два-три сантиметра для лапароскопического доступа. Через небольшой разрез в кишечнике враич удалили комок резины.

Сейчас пациент находится дома и, как ожидается, скоро полностью выздоровеет.

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