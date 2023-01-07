Ученые разработали противораковую вакцину

Исследователи разработали новый подход к клеточной терапии для устранения существующих опухолей и индукции длительных — временный иммунитет, тренирующий иммунную систему, чтобы она могла предотвратить рецидив рака. Команда испытала свою убивающую рак вакцину двойного действия на продвинутой мышиной модели смертельной глиобластомы рака головного мозга и получила многообещающие результаты.

Результаты опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

«Наша команда преследовала простую идею: взять раковые клетки и превратить их в убийцы рака и вакцины. Используя генную инженерию, мы перепрофилируем раковые клетки для разработки терапевтического средства, которое убивает опухолевые клетки и стимулирует иммунную систему уничтожать первичные опухоли и предотвращать рак», — сказал корреспондент Халид Шах, магистр наук, доктор философии, директор Центра стволовых клеток и трансляционной иммунотерапии (CSTI) и заместитель председателя по исследованиям в отделении нейрохирургии Бригама и преподаватели Гарвардской медицинской школы и Гарвардского института стволовых клеток (HSCI).

Вакцины против рака являются активной областью исследований для многих лабораторий, но подход, который избрали Шах и его коллеги, отличается. Вместо использования инактивированных опухолевых клеток команда использует живые опухолевые клетки, обладающие необычным свойством.

Команда протестировала свои модифицированные CRISPR-усиленные и реконструированные терапевтические опухолевые клетки (ThTC) на различных видах мышей. Команда Шаха также встроила в раковую клетку двухуровневый защитный переключатель, который при активации уничтожает ThTC, если это необходимо. Эта клеточная терапия двойного действия была безопасной, применимой и эффективной в этих моделях, предлагая дорожную карту к терапии.

Хотя необходимы дальнейшие испытания и разработка, команда Шаха специально выбрала эту модель и использовала клетки человека, чтобы сгладить путь перевода своих результатов для пациентов.

«На протяжении всей работы, которую мы выполняем в Центре, даже если она очень техническая, мы никогда не теряем пациента из виду. Наша цель — применить инновационный, но применимый подход, чтобы мы могли разработать терапевтическую, убивающую рак вакцину, которая в конечном итоге окажет долгосрочное влияние на медицину», — сказал Шах.

Шах и его коллеги отмечают, что эта терапевтическая стратегия применима к более широкому спектру опухолей и что необходимы дальнейшие исследования ее применения.

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