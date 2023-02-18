Израильская IT-компания уволила еще более 300 сотрудников

Израильская компания Wix.com Ltd., предоставляющая услуги веб-разработки на основе облачных вычислений, уволила еще 370 своих работников, большинство из которых трудились в отделе обслуживания клиентов в США.

Об этом пишет издание Globes.

Президент Wix Нир Зоар написал сотрудникам письмо с подробным описанием некоторых причин, которые привели к такому шагу.

«Wix и все его конкуренты испытали глобальное замедление. Мы пытались отложить решение об увольнении в надежде, что экономика восстановится. Однако мы видим, что она остается слабой, и понимаем, что мы должны внести необходимые изменения, чтобы адаптироваться к новому уровню спроса со стороны наши клиенты», — говорится в сообщении.

Сотрудники и руководители, потерявшие работу, уже получили уведомление.

Отметим, что в августе 2022 года компания уволила 100 сотрудников, и этот раунд сокращений также в основном коснулся сотрудников за пределами Израиля. В ноябре 2022 года Wix опубликовала относительно сильные финансовые результаты с выручкой в ​​размере 345,8 миллиона долларов за третий квартал 2022 года и прибылью на акцию без учета GAAP в размере 0,06 доллара.

«Курсор» писал ранее, что гигант электронной коммерции eBay сокращает десятки сотрудников научно-исследовательского центра в Израиле, созданного в 2005 году после приобретения shopping.com и в котором работают сотни человек.

Еще мы писали, что американская компания Qualcomm, которая занимается производством чипов, намерена сократить численность штата. Предполагается, что в израильском филиале без работы останутся десятки сотрудников.

Напомним, что американо-израильская киберкомпания Forescout заявила о том, что снова будет сокращать численность штата. На этот раз без работы останутся около 100 сотрудников.