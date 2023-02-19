Компания HP Israel заявила об увольнении около 100 сотрудников

К концу 2025 года компания оставит без работы от 4 до 6 тысяч людей.

HP Israel — дочерняя технологическая компания американской корпорации Hewlett-Packard заявила, что сокращает на 5 процентов численность своего штата.

Об этом пишет Calcalistech.

HP Israel увольняет 100 сотрудников, в том числе некоторых подрядчиков компании. Это решение было принято в рамках масштабных сокращений, проводимых технологическим гигантом во всем мире.

Отмечается, что в ноябре прошлого года HP объявила, что к концу 2025 года уволит от 4 до 6 тысяч сотрудников из 51 тысячи, что составляет до 12 процентов от общей численности персонала. По данным компании, этот шаг позволит сэкономить 1,4 миллиарда долларов в течение трех лет.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания Wix.com Ltd., предоставляющая услуги веб-разработки на основе облачных вычислений, уволила еще 370 своих работников, большинство из которых трудились в отделе обслуживания клиентов в США.

Еще мы писали, что гигант электронной коммерции eBay сокращает десятки сотрудников научно-исследовательского центра в Израиле, созданного в 2005 году после приобретения shopping.com и в котором работают сотни человек.

Напомним, что американская компания Qualcomm, которая занимается производством чипов, намерена сократить численность штата. Предполагается, что в израильском филиале без работы останутся десятки сотрудников.