Израильские пользователи подают иск к Twitter на 125 млн шекелей

В иске к Twitter пользователи утверждают, что личные данные были без их согласия переданы третьим лицам в рамках рекламной компании, принесшей соцгиганту 3 млрд долларов.

Социальной платформе Twitter предъявлен коллективный иск на 125 млн шекелей (37,5 млн долларов) с обвинением, что данные 250 тысяч израильских пользователей компания использовала в коммерческих целях.

Иск подан юридической фирмой Давида Ор Чена после того, как было подписано мировое соглашение между Министерством юстиции США и Twitter о добровольной выплате штрафа в размере 150 млн долларов. Причиной послужило введение пользователей в заблуждение относительно того, как социальная сеть поддерживает и защищает их конфиденциальность и безопасность.

Сообщается, что Twitter нарушил постановление Федеральной торговой комиссии от 2011 года, и не сообщил клиентам, что с мая 2013 года по сентябрь 2019 года использовал их личные данные в рекламных целях.

Израильские клиенты заявили, что от обмана Twitter пострадали пользователи в Израиле в период с 2013 по 2019 год.

Twitter ввел в заблуждение пользователей, поэтому в иске пользователи обвиняют компанию в обмане, что она «действует в соответствии с законом и соглашениями между двумя сторонами, гарантируя, что личные данные останутся конфиденциальными».

«Раскрывая эти данные третьим лицам, Twitter нарушил свои обязательства перед пользователями», — указано в иске.

Сумма в 125 млн шекелей сформирована из расчета компенсации в размере 500 шекелей на каждого истца. 250 тысяч израильтян, то есть 5% взрослого населения, имеют аккаунты в Twitter.

«Курсор» писал, что репатрианты из россии переводят в Израиль 10 млрд шекелей.

Также сообщалось, что Кнессет принял в первом чтении законопроект о соцобеспечении инвалидов.