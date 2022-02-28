Израильские спасатели работают в Украине

Добровольцы из организации «Спасение без границ» в Умани присоединились к спасательной миссии израильтян и организовали автобусы и микроавтобусы для помощи тысячам евреев, которым грозит смерть.

Израильские спасательные силы организации «Спасение без границ» в последние дни работают в самом сердце Украины с целью оказания медицинской помощи и спасения евреев, оказавшихся в зоне боевых действий.

Добровольцы из организации, которой принадлежит клиника «Спасение без границ» в Умани, в течение всего года присоединялись к миссии и даже организовали десятки автобусов и микроавтобусов для вывоза тысяч подготовленных евреев к границам страны, чтобы спасти их жизни.

Клиника организации «Спасение без границ» была открыта 5 лет назад в Умани, также там работает скорая помощь.

Арье Леви, один из лидеров организации, сказал: «В последние дни наши команды готовились к войне, обновляя сотни реанимационных комплектов и распределяя роли эффективным и профессиональным образом в рамках подготовки к состоянию войны». С начала войны десятки добровольцев смогли оказать медицинскую и гуманитарную помощь израильтянам в Одессе, Киеве и Умани. «Тысячи израильтян обращаются за медицинской помощью и продовольственной помощью, и мы делаем все, чтобы удовлетворить многочисленные потребности», — сказал Леви. Еще одна делегация отправляется на границу с Польшей в воскресенье, чтобы помочь тысячам израильтян, находящихся там. Напомним, что ранее «Курсор» писал, что Рамат-Ган поддержал Украину, Ришон ле-Цион сел в лужу.

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