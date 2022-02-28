Израильские спасатели работают в Украине

15:05, Сегодня
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Флаги Украины и Израиля фото
Флаги Украины и Израиля
Фото: depositphotos.com

Добровольцы из организации «Спасение без границ» в Умани присоединились к спасательной миссии израильтян и организовали автобусы и микроавтобусы для помощи тысячам евреев, которым грозит смерть.

Израильские спасательные силы организации «Спасение без границ» в последние дни работают в самом сердце Украины с целью оказания медицинской помощи и спасения евреев, оказавшихся в зоне боевых действий.

Добровольцы из организации, которой принадлежит клиника «Спасение без границ» в Умани, в течение всего года присоединялись к миссии и даже организовали десятки автобусов и микроавтобусов для вывоза тысяч подготовленных евреев к границам страны, чтобы спасти их жизни. 

Клиника организации «Спасение без границ» была открыта 5 лет назад в Умани, также там работает скорая помощь.

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Автор материала:
Ирен Давид
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