Израильские спасатели запустили программу «Папа и мама забыли меня в машине»

Тревожную социальную компанию организовала общественная организация в связи с частыми случаями смерти детей, оставленных родителями на жаре в машинах.

Израильская общественная организация ЗАКА, объединяющая добровольные спасательные группы, организовала тревожную и страшную кампанию «Папа и мама оставили меня в машине».

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

Каждый год в Израиле гибнут дети, оставленные в закрытых машинах на жаре. Сегодня погибла маленькая девочка из города Элада. Ее оставили в закрытом автомобиле, и обнаружили прохожие, которые вызвали спасателей и медиков.

Спасатели обратились к израильтянам: «Пожалуйста, не оставляйте в закрытых автомобилях детей даже на минуту! Если едете с ребенком на заднем сиденье – кладите рядом с ним что-то важное, без чего точно не выйдете из машины. Несмотря на все случаи и предупреждения каждый год повторяется одно и то же, и в закрытых автомобилях гибнут дети!»

«Курсор» писал, что в Эладе ребенка забыли в машине: девочка находится в критическом состоянии. Ребенок был оставлен в машине на несколько часов. Температура в Эладе составляет около 31 градуса по Цельсию (примерно 88 градусов по Фаренгейту).

Наш сайт сообщал, что ребенок, которого забыли в машине в Эладе, умер. Друг отца ребенка попросил одолжить машину, и в этот момент он обнаружил ребенка. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, но медикам не удалось спасти ее жизнь.